Cocaina e crack a Messina: weekend di sequestri e arresti da parte dei Carabinieri

Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, attraverso l’impiego di diverse pattuglie, dislocate su tutto il territorio di competenza, hanno predisposto un’ampia attività antidroga, attuata con più verifiche e perquisizioni, che hanno portato all’arresto di un 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine e al deferimento di un altro individuo, entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato operato dai Carabinieri della Stazione di Messina Giostra che, nell’ambito delle verifiche finalizzate al controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, si sono presentati alla porta di casa di un 23enne, sottoposto agli arresti domiciliari anche per reati inerenti gli stupefacenti. Il giovane, alla vista dei militari avrebbe tentato di disfarsi di oltre 8 grammi di cocaina e crack, già suddivisa in dosi, gettandola dalla finestra insieme a 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento che i Carabinieri, ben appostati, hanno recuperato e sequestrato. Ad accertamenti ultimati, il 23enne è stato pertanto arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Stazione di Camaro hanno invece perquisito l’abitazione di un giovane, al cui interno hanno trovato e sequestrato oltre 15 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, motivo per il quale hanno proceduto nei suoi confronti, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria.

Infine, sette giovani di età compresa tra i 21 e i 36anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di oltre 30 grammi di droga, tra marijuana, hashish e crack

Tutto lo stupefacente, sequestrato, è stato consegnato ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

