Inseguita dal suo ex. E non era la prima volta. La persecuzione durava da mesi, come hanno potuto verificare i Carabinieri. Ma all’ennesimo pedinamento, col cuore in gola, ecco la chiamata al 112 che ha fatto la differenza: un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per atti persecutori, sorpreso mentre con la propria auto inseguiva l’auto della donna con la quale aveva precedetemente avuto una relazione. L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Messina.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it