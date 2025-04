A Sant’Angelo di Brolo la prima unione civile tra due ragazze dell’Honduras

Dopo un lungo e complicato iter amministrativo- legale, finalmente potranno coronare il loro sogno d’amore e regalare una “prima volta” al Comue di Sant’Angelo di Brolo. Il 30 aprile, al Municipio, la cerimonia sarà presieduta dal sindaco Franco Cortolillo che celebrerà l’unione civile di due trentenni, originarie dell’Honduras.

Le ragazze sono state seguite dall’avv. Giuseppe Ottavio per ottenere il permesso alla

celebrazione dell’unione civile in Italia tra persone dello stesso sesso che non è consentito nel loro paese di origine.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it