Musica: nel video di Annalisa il ballerino messinese Francesco Totaro

Se sei appassionato di danza o semplicemente ami scoprire nuovi talenti, sicuramente avrai sentito parlare di Francesco Totaro, il ballerino messinese che sta facendo parlare di sé nel mondo dello spettacolo.

Nato e cresciuto a Messina, nel quartiere San Michele, Francesco ha sempre avuto una grande passione per la danza. La sua dedizione e il suo talento lo hanno portato sei anni fa a lasciare la città, per calcare palcoscenici importanti e a collaborare con artisti di fama nazionale da Renato Zero, Bocelli, Mahmood.

Recentemente, Francesco ha avuto l’onore di partecipare al videoclip dell’ultimo singolo di Annalisa, “MASCHIO”. La sua presenza nel video ha attirato l’attenzione di molti, grazie alla sua bravura e alla sua energia contagiosa.

Il video, che ha già riscosso grande successo online, mostra Francesco muoversi con eleganza e precisione, portando sullo schermo tutta la passione e il talento che lo contraddistinguono. La collaborazione con Annalisa rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, confermando il suo ruolo come uno dei giovani talenti più promettenti della danza italiana.

Il ballerino messinese, con il suo sorriso e la sua determinazione, sta dimostrando che con impegno e passione si possono raggiungere grandi traguardi, anche partendo da una città come Messina.

Siamo certi che questa non sarà l’ultima volta che vedremo Francesco Totaro protagonista di progetti di successo.

