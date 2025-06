Referendum, alle 19 l’affluenza del 16,1% in Italia, a Messina l’11,95: seggi aperti fino alle 23

Ancora qualche ora per votare oggi, fino alle 23. E poi seggi aperti domani dalle 7 alle 15. Mentre continua la votazione per i referendum l’ultimo dato disponibile è quello dell’affluenza delle 19 che in Italia si attesta al 16,1%. A Messina il 12,02 per cento. Nel territorio metropolitano 10,55%.

Alla prima rilevazione delle 12 aveva votato in Italia il 7,4 per cento e a Messina il 5,45. In provincia il 4,41.

Informazioni sul sito del ministero dell’Interno ma non solo. Attraverso il nuovo sito dedicato, sviluppato internamente dal Comune di Messina, gli elettori, collegandosi al portale Referendum, potranno ricevere informazioni sui cinque quesiti referendari attraverso una guida sintetica.

