Presentazione del libro “La cospirazione del bene” di Luca Casarini a Messina

Giovedì 26 giugno 2025 alle ore 18, presso la Feltrinelli di Messina (Via Ghibellina 32), si terrà la presentazione del libro La cospirazione del bene di Luca Casarini, scritto insieme a Gianfranco Bettin, con un contributo di Papa Francesco.

L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi sui temi della giustizia sociale, delle migrazioni e delle pratiche solidali, a partire dall’esperienza di Mediterranea Saving Humans: una rete di persone, una comunità che ha scelto di agire direttamente, assumendosi la responsabilità del soccorso delle vite in mare e della difesa dei diritti fondamentali di tutte e tutti.

A dialogare con l’autore:

Anita Magno, Mesogea e SabirFest

Giuliana Sanò, antropologa dell’Università di Messina

Felice Scalia, teologo gesuita

Federico Alagna, Mediterranea Saving Humans

La cospirazione del bene è un racconto corale e politico. Una narrazione che attraversa il Mediterraneo, raccogliendo storie, scelte e gesti concreti che mettono in discussione i confini fisici e simbolici imposti dalla cultura dell’esclusione.

È anche una riflessione sul significato del “bene” oggi: non come atto individuale o astratto, ma come pratica collettiva, consapevole e radicale, capace di contrastare l’indifferenza, la violenza istituzionale e le disuguaglianze.

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate, fino a esaurimento posti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it