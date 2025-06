Patti, soccorsa dai vigili del fuoco un’anziana con difficoltà di deambulazione

Nella giornata del 18 giugno 2025, intorno alle ore 14:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti nel comune di Patti, in via Luca della Robbia, per prestare assistenza al personale sanitario del 118 durante il soccorso a una donna in gravi condizioni di salute e con difficoltà di deambulazione.

L’intervento ha richiesto l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e l’utilizzo di apposita barella bariatrica. Due le squadre intervenute: una proveniente dalla sede centrale del Comando con l’autoscala e l’altra dal distaccamento di Patti.

Grazie alla sinergia tra le squadre operative e il personale sanitario, la signora è stata messa in sicurezza e affidata alle cure mediche. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

