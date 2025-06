Salina si Veste di Pace: inaugurata la mostra “DiSegni di Pace” di Gianfranco Moraci per l’apertura della XVIII edizione del Salina Festival

Salina, 27 giugno 2025 – Si è aperta ufficialmente la XVIII edizione del Salina Festival con l’inaugurazione della mostra “DiSegni di Pace” di Gianfranco Moraci presso la Galleria Amanei di Santa Marina Salina. L’evento, cuore pulsante della rassegna “Salina si veste di Pace”, ha subito raccolto un’accoglienza calorosa e numerosa, condividendo il messaggio universale e urgente della pace.

La mostra, che resterà aperta gratuitamente fino al 2 luglio, propone i ritratti di sette grandi “eroi di pace” – Martin Luther King, Madre Teresa di Calcutta, Dalai Lama, Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Jane Adamd e Mahatma Gandhi – interpretati con uno stile originale che fonde disegno e lettering. Le opere di Moraci trasformano la quotidianità dell’isola in un percorso di riflessione collettiva, riaffermando il senso profondo dell’arte pubblica: essere strumento di dialogo, consapevolezza e coesione sociale, capace di stimolare la partecipazione attiva e di lasciare un segno tangibile nella comunità.

Il Salina Festival, con questo spirito, invita tutti i visitatori e gli abitanti a farsi parte attiva del messaggio: chi arriva sull’isola è invitato a scattarsi una foto accanto ai banner, alle affissioni e ai manifesti sparsi nei diversi comuni, condividendo l’immagine sui social e taggando @salinfestival. Un gesto semplice che contribuisce a diffondere una riflessione sulla pace ben oltre i confini dell’isola, rendendo ogni individuo ambasciatore di speranza e dialogo.

«Attraverso l’arte pubblica – dichiara il direttore artistico Massimo Cavallaro –si può tentare di stimolare il dialogo su temi anche complessi, come quello della pace che oggi ha un carattere di urgenza imprescindibile. Lo ripetiamo fino allo sfinimento: non basta “volere la pace”, quanto “non volere la guerra”. Salina è un luogo di bellezza e di pace, e in questo momento storico volevamo lasciare un segno. Un ringraziamento sincero va a tutta la comunità, alle istituzioni e ai partner che hanno reso possibile questa edizione».

Il programma di oggi prevede a Malfa:

Ore 19:30, Biblioteca Comunale: Installazione “Giardino dei 7 Eroi di Pace” (aperta fino al 2 luglio, 17:00-20:00) Ore 21:30, Chiesa dell’Immacolata Santa Marina Salina e Chiesa Santissima Addolorata: Proiezione del video “Salina si veste di Pace”



L’evento “Salina si veste di Pace” proseguirà per tutta l’estate, con manifesti, cartoline, striscioni, bandiere e magliette dedicate ai sette protagonisti, coinvolgendo tutta la comunità e i visitatori in un abbraccio collettivo di pace. Salina vi aspetta per vestire l’isola – e il mondo – di pace.

