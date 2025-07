Barcellona pg: scontro auto moto nella notte, morti due diciassettenni

Nella notte, poco dopo le 2:30, un grave incidente è avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, all’incrocio tra via Kennedy e via San Vito, vicino al distributore Esso. Uno scooter Scarabeo 125 con a bordo due 17enni, Mattia Caruso e Simone Marzullo, si è scontrata con una Fiat Punto per cause ancora da accertare. I due ragazzi sono morti sul colpo.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale per i controlli sanitari ed essere sottoposto a tutti i test del caso. Le salme dei due giovani sono state adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e probabilmente verrà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia.

