Rugby Jam il 2 Agosto a Roccalumera in ricordo del musicista e rugbista Giuseppe Mastroeni

Beach rugby sotto il sole, musica e balli sotto le stelle, con un occhio di riguardo alla beneficenza: questi i pilastri di Rugby Jam – Terzo Tempo per Pippo Peppe, la manifestazione di sport e musica in ricordo di Giuseppe Mastroeni, rugbista e musicista, la cui ottava edizione si svolgerà il 2 agosto 2025 sulla spiaggia antistante La Filanda a partire dalle 10. L’evento è gratuito ad entrata libera.

Nato nel 2016, Rugby Jam, organizzato dall’Associazione Culturale “23”, si è confermato negli anni come uno degli eventi che animano l’estate della Riviera Jonica messinese con la formula ormai consolidata del torneo di beach rugby e il tradizionale “terzo tempo” al ritmo di dj-set e musica dal vivo.

Si inizierà alle 10 con la palla ovale: i due tornei di beach rugby, maschile e femminile continueranno fino al pomeriggio.

Al calare del sole, spenti gli animi in campo, via al terzo tempo, con l’happy hour al ritmo del dj-set di Alessia Njìra ad accompagnare verso la musica dal vivo: dopo l’apertura affidata agli intramontabili Canterini della Riviera Jonica “Melino Romolo”, sul palco quest’anno si alterneranno Dinastia&Vinylica e Papalia. Chiusura affidata al dj-set dell’ormai immancabile Luca Lorca Assassina che darà la buonanotte a tutti i partecipanti. Non mancheranno chioschi con “birra a fiumi” e gadget dell’evento.

Una parte del ricavato dell’evento verrà devoluta, come ogni anno, in beneficenza a due associazioni: l’ ASD Rugby I Briganti Librino, che promuove la legalità attraverso lo sport, e l’ Associazione Salus D’Agostino “Graziella Paino” , onlus presente nel reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina che rivolge il proprio operato ai pazienti in trattamento chemioterapico.

Come per le altre edizioni, Rugby Jam ha il patrocinio del Comune di Roccalumera e della FIR Sicilia (Federazione Italiana Rugby). Main sponsor dell’evento è Red Raion.

Rugby Jam è un evento in gran parte autofinanziato. Chi vuole sostenere il progetto e contribuire anche alle finalità di beneficenza può donare su Paypal all’indirizzo https://bit.ly/rugbyjam25 o durante il giorno dell’evento, e acquistare maglie e altri gadget targati Rugby Jam dai nostri volontari sul posto. Rugby Jam è anche sui social network, con una pagina Facebook, un account Instagram, oltre che presente online con il sito www.rugbyjam.it.

