Jago a Taormina: “Gesti scolpiti” al Teatro Antico dal 3 settembre 2025

Il 3 settembre 2025 sarà inaugurata a Taormina, presso il Teatro Antico, la mostra “Gesti scolpiti” dello scultore contemporaneo Jago (Jacopo Cardillo). L’inaugurazione, con ingresso libero, si terrà alle ore 19:00 e vedrà la partecipazione dell’artista insieme ai rappresentanti delle istituzioni. Durante la serata sarà proiettato in anteprima un videoracconto che narra il viaggio della scultura “David”, un bronzo dorato alto 181 cm che ha compiuto un tour simbolico intorno al mondo a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, ed è ora esposta sulla sommità delle tribune del Teatro Antico.

La mostra “Gesti scolpiti” resterà visitabile dal 3 settembre 2025 fino al 3 maggio 2026, con orari variabili consultabili sul sito della mostra. Espone quattro opere di Jago: “Impronta Animale” (2012), “Memoria” (2015), “Prigione” (2016) e la più recente “David” (2024), realizzate prevalentemente in marmo statuario e bronzo. Le prime tre sculture ruotano attorno al tema della mano, simbolo di contatto, creazione e affermazione personale, mentre “David” rielabora in chiave moderna il mito di Davide e Golia, raccontando una storia di coraggio e rivalsa con un’iconografia che richiama maestri classici.

La collocazione delle opere nel Teatro Antico di Taormina crea un dialogo con la stratificazione culturale e archeologica del sito, rendendo queste sculture gesti scolpiti nel tempo, testimoni di un’espressività che attraversa epoche e linguaggi.

Per informazioni su orari e biglietti (da 9 a 16 euro), è possibile consultare il sito aditusculture.com.

Questa esposizione rappresenta un’importante occasione per ammirare l’arte contemporanea di Jago in un contesto storico di grande fascino, arricchendo il patrimonio culturale della città di Taormina e offrendo al pubblico un’esperienza artistica unica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it