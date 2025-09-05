Messina per lo sviluppo sostenibile: nasce la Cabina di Regia per l’Agenda Metropolitana

La Città Metropolitana di Messina ha ufficialmente istituito la Cabina di Regia per la redazione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, un organismo che avrà il compito di coordinare, guidare e monitorare le azioni strategiche necessarie a costruire una visione condivisa e concreta di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L’iniziativa rientra nel quadro nazionale promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che attraverso l’Accordo di collaborazione approvato con Decreto Dirigenziale n. 329 dell’11 novembre 2024, ha riconosciuto e sostenuto il progetto “Messina 2030, Città Metropolitana Sostenibile”.

La Cabina di Regia si articolerà su due livelli operativi:

– Il Tavolo Istituzionale, presieduto dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, affiancato dal Segretario Generale Rossana Carrubba, dal Direttore Generale Giuseppe Campagna e dai rappresentanti territoriali delle principali realtà ambientali, sociali ed economiche.

– Il Tavolo Tecnico, guidato dal Direttore Generale Campagna, che riunirà funzionari interni e, se necessario, esperti esterni. Tra i membri già designati figurano Carmelo Maggioloti, Francesca Bartolone, Salvatore Siligato, Francesca Patanè, Roberto Siracusano, Salvatore Ricciardi, Stefania Leardi, Biagio Privitera, Concetta Piccolomini e Michela Giacobbe.

A supporto dell’intero processo opererà la Segreteria Tecnico-Amministrativa, incaricata di raccordare i tavoli e seguire le attività operative e contabili. Sarà coordinata dal Direttore Generale Campagna e composta da Melania Ilacqua, Rosaria Certo, Giovanni Tripodo, Santino Tomasello, Domenico Puglisi, Salvatore Bombaci e Dario Allegra.

«Questo progetto è una grande opportunità – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Federico Basile – perché ci permette di costruire, insieme ad istituzioni, imprese, terzo settore e cittadini, una visione comune di sviluppo fondata su responsabilità e innovazione. Non è solo un percorso di pianificazione, ma un investimento per le nuove generazioni, che non pesa sul bilancio pubblico e trasforma risorse esterne in valore concreto per il territorio».

Il Direttore Generale Giuseppe Campagna ha sottolineato: «Con la Cabina di Regia vogliamo dare struttura e continuità a un processo che diventi concreto e misurabile. Puntiamo su qualità tecnica, trasparenza e inclusione, affinché ogni decisione generi benefici reali per la comunità. Messina potrà così affrontare con metodo le grandi sfide del nostro tempo – dal cambiamento climatico alla coesione sociale – proiettandosi al centro della transizione verde e digitale».

Con questa iniziativa, la Città Metropolitana di Messina si candida a diventare un laboratorio avanzato di sostenibilità nel panorama nazionale. L’Agenda Metropolitana “Messina 2030” non è soltanto un atto formale, ma un vero e proprio strumento strategico che orienterà le politiche locali verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU, coniugando crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.

