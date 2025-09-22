Messina unita per la Palestina: grande manifestazione di solidarietà e pace

La manifestazione pro Palestina a Messina ha visto una partecipazione sentita e compatta della cittadinanza, che si è riunita in piazza per esprimere solidarietà al popolo palestinese in un momento di particolare crisi umanitaria e politica. L’evento, organizzato da diverse associazioni locali e gruppi di attivisti, ha avuto luogo nel cuore della città, attirando persone di tutte le età, unite nel chiedere pace, giustizia e il rispetto dei diritti umani.

Durante la manifestazione, sono stati letti appelli e testimonianze che hanno fatto luce sulle difficoltà quotidiane affrontate dalla popolazione palestinese, con richieste forti di interventi concreti da parte delle istituzioni italiane ed europee. Il clima è stato pacifico ma deciso, con slogan e striscioni che hanno sottolineato la necessità di una soluzione diplomatica e del cessate il fuoco immediato.

Numerosi i discorsi di rappresentanti delle associazioni pro diritti umani e di esponenti della società civile, che hanno rimarcato il dovere morale di sostenere chi subisce ingiustizie e violenze. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e si è conclusa con un invito a mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese, attraverso iniziative di sensibilizzazione e partecipazione civile.

