Incidente mortale sul lavoro a Larderia: cordoglio della Cisl

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, esprime il cordoglio e il dolore della Cisl messinese per questa ennesima tragedia sul lavoro. “Come organizzazione sindacale – afferma Alibrandi – quando si verificano eventi del genere riteniamo che sia una sconfitta per tutto il sistema del mondo del lavoro. La sicurezza, lo ribadiamo, deve essere la priorità di chi fa impresa, di chi lavora, di chi ha un ruolo nel controllo”.

La Cisl rilancia quindi l’urgenza di una maggiore attenzione e responsabilità da parte delle imprese e delle istituzioni per evitare che queste tragedie si ripetano, ricordando che dietro ogni vittima c’è una famiglia e una comunità profondamente segnate dal lutto.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo la città di Messina piange un altro lavoratore che ha perso la vita nell’esercizio delle proprie attività.

