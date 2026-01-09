Tragedia sul lavoro a Fondachello Valdina: muore 69enne di Avellino dopo caduta da 4 metri

Un operaio di 69 anni originario di Avellino ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Fondachello Valdina, nel Messinese, precipitando da un’altezza di quattro metri all’interno di un’azienda di laterizi. L’episodio, avvenuto il 7 gennaio 2026, riaccende l’allarme sulle morti bianche in Sicilia. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.
Intorno alle 15, l’uomo stava eseguendo lavori di saldatura su travi in ferro nei capannoni dell’azienda quando è caduto nel vuoto per cause da accertare. Il violento trauma cranico ha reso inutili i soccorsi del 118, giunti tempestivamente su allarme dei titolari: la vittima è deceduta sul posto. Testimoni confermano l’impatto fatale da circa quattro metri.
I carabinieri della stazione di Rometta hanno posto sotto sequestro l’area dell’incidente, in attesa del magistrato di turno per ricostruire i fatti. Lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) e i carabinieri di Milazzo stanno indagando sul rispetto delle norme di sicurezza. L’operaio, lavoratore esterno campano, era impegnato in verifiche tecniche.
La comunità di Fondachello Valdina è sotto choc, con folla radunata nei pressi dell’azienda in segno di lutto. Questo ennesimo caso di infortunio mortale solleva interrogativi su prevenzione e formazione nei cantieri. Le generalità complete della vittima non sono state ancora divulgate.