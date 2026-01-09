Tragedia sul lavoro a Fondachello Valdina: muore 69enne di Avellino dopo caduta da 4 metri

Un operaio di 69 anni originario di Avellino ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Fondachello Valdina, nel Messinese, precipitando da un’altezza di quattro metri all’interno di un’azienda di laterizi. L’episodio, avvenuto il 7 gennaio 2026, riaccende l’allarme sulle morti bianche in Sicilia. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.​

Intorno alle 15, l’uomo stava eseguendo lavori di saldatura su travi in ferro nei capannoni dell’azienda quando è caduto nel vuoto per cause da accertare. Il violento trauma cranico ha reso inutili i soccorsi del 118, giunti tempestivamente su allarme dei titolari: la vittima è deceduta sul posto. Testimoni confermano l’impatto fatale da circa quattro metri.​

I carabinieri della stazione di Rometta hanno posto sotto sequestro l’area dell’incidente, in attesa del magistrato di turno per ricostruire i fatti. Lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) e i carabinieri di Milazzo stanno indagando sul rispetto delle norme di sicurezza. L’operaio, lavoratore esterno campano, era impegnato in verifiche tecniche.​

La comunità di Fondachello Valdina è sotto choc, con folla radunata nei pressi dell’azienda in segno di lutto. Questo ennesimo caso di infortunio mortale solleva interrogativi su prevenzione e formazione nei cantieri. Le generalità complete della vittima non sono state ancora divulgate.​

