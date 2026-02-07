Dimissioni Basile, Azione accusa: “Irresponsabilità e calcolo politico di De Luca”

Le dimissioni del sindaco Federico Basile continuano a suscitare reazioni accese nel panorama politico locale. A criticarle duramente è Emilio Puglisi Allegra, vice Segretario Provinciale del partito Azione, che bolla la scelta come un “atto di grave irresponsabilità”.

In una nota diffusa oggi, Puglisi Allegra sottolinea come le dimissioni arrivino “subito dopo il ciclone Harry e a ridosso di scadenze decisive per l’attuazione del PNRR, quando Messina e l’area metropolitana avrebbero avuto bisogno di continuità amministrativa e di una guida pienamente operativa”. Il riferimento è al recente nubifragio che ha colpito la città e alle pressioni per i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cruciali per i progetti infrastrutturali metropolitani.

Ancora più severa la condanna al “tentativo di scaricare la responsabilità sul Consiglio comunale: una scusa pretestuosa, visto che l’assenza di una maggioranza è una condizione nota da anni e non certo improvvisa”. Puglisi Allegra evidenzia una “contraddizione evidente”: “Se il sindaco è riuscito, come ha dichiarato, a ottenere tutti i risultati rivendicati anche senza maggioranza, perché dimettersi proprio ora? È chiaro che non si tratta di una scelta amministrativa, ma esclusivamente politica”.

Secondo il vice segretario di Azione, le dimissioni sarebbero “funzionali solo a scorporare le elezioni comunali da quelle regionali e nazionali del 2027, secondo un disegno imposto dal suo dante causa, Cateno De Luca, che utilizza Messina come strumento di scambio politico”. De Luca, ex sindaco di Messina e attuale leader politico, è indicato come il regista occulto della mossa, in un contesto di tensioni che da tempo agitano la maggioranza consiliare.

Puglisi Allegra non risparmia critiche all’entourage del primo cittadino: “Offensivo, infine, il post di chi finge di ‘apprendere’ le dimissioni, come se i messinesi non sapessero come stanno realmente le cose”. Conclude con un appello: “Messina aveva bisogno di responsabilità, serietà e coraggio. Ha ricevuto, invece, calcolo politico, fuga e ipocrisia”.

