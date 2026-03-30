Amministrative Messina, M5S e Controcorrente ufficializzano l’appoggio ad Antonella Russo: il simbolo della lista unica

Il MoVimento 5 Stelle di Messina e Controcorrente hanno ufficialmente presentato il progetto comune per le amministrative e il simbolo della lista a sostegno della candidata sindaca Antonella Russo.

Hanno partecipato l’on. Antonio De Luca (M5S), l’on. Ismaele La Vardera (Controcorrente), la sen. Barbara Floridia (M5S) e la candidata Antonella Russo.

Nella gremita sala dell’Hotel S. Elia, erano anche presenti la coordinatrice provinciale M5S, Cristina Cannistrà, il coordinatore regionale di Controcorrente Gandolfo Lo Verde, Vincenzo La Cava, Commissario per le amministrative di Messina per Controcorrente, Letizia Lo Giudice, coordinatrice provinciale di Più Europa e tre consiglieri circoscrizionali M5S Alessandro Geraci, Gabriele Domenico Ferrante e Francesco Pio Magazzù.

L’on. Antonio De Luca, ha precisato che “oggi si presenta non solo una lista, ma un percorso politico serio e alternativo a Basile e Scurria. Il nostro è un progetto condiviso che va molto oltre, perché abbiamo delle battaglie fondamentali che vogliamo portare avanti insieme. In questa tornata elettorale puntiamo a superare abbondantemente la soglia del 5% e con la candidatura di Antonella Russo vogliamo costruire un fronte progressista capace di rappresentare davvero i cittadini, in alternativa a un centrodestra profondamente diviso al suo interno e a Sud Chiama Nord, che ha dimostrato in questi anni di essere distante dai problemi reali della città tutta. L’obiettivo è quello di creare un vero sviluppo strutturale per Messina. Serve una visione chiara che metta al centro legalità, trasparenza e qualità amministrativa. Il nostro obiettivo – ha concluso – è restituire prospettiva a una città che troppo spesso è rimasta ferma. L’economia di Messina ha bisogno di un piano strategico che passa dal turismo, non dalle società partecipate, non da contratti a 30 ore”.

Ha poi preso la parola l’on. Ismaele La Vardera, fondatore di Controcorrente: “Se c’è chi pensa che questo progetto, questo ticket con il Movimento 5 Stelle, sia per superare il 5, non ha capito nulla. Chi pensa e dice questo, ha semplicemente paura di quello che stiamo costruendo, perché Antonella a Messina rappresenta l’alternativa, quella vera. Abbiamo idee, e la nostra visione è proiettata al futuro e voglio ricordare a tutti che la partita è apertissima. E ricordo per gli smemorati che Accorinti vinse con una sola lista. Questa città può fare la differenza e diventare davvero centrale per l’Isola. Questo progetto insieme nasce perché abbiamo gli stessi obiettivi e Messina è il preludio di quello che potrà accadere anche a livello regionale, con tutta la coalizione. Oggi presentiamo Antonella Russo che sarà protagonista di queste amministrative e questa sala ne è la prova”.

La candidata Antonella Russo ha poi aggiunto: “L’appoggio importante del Movimento 5 Stelle con Antonio De Luca e di Controcorrente con Ismaele La Vardera, è per noi un grande segnale per la coalizione di centrosinistra. La città alla quale pensiamo noi è una città aperta, riformista. Una città attenta all’ambiente e alle politiche del mare: la vera ricchezza di Messina. Su questo, insieme, possiamo fare tanto. Insieme, possiamo costruire una città migliore”.

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