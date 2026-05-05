Tra De Luca e Scurria è già scontro frontale: a Messina Basile è il volto, De Luca il motore

A Messina lo scontro tra Cateno De Luca e Marcello Scurria sta diventando uno dei fili principali della campagna elettorale, con toni sempre più duri e accuse reciproche che alzano il livello della polemica. Nel confronto a distanza, Scurria attacca il metodo e la comunicazione del fronte avversario, mentre De Luca risponde rilanciando sui temi amministrativi e difendendo l’operato della giunta uscente.

Il punto politico più evidente, però, è un altro: il candidato sindaco è Federico Basile, ma la campagna viene di fatto condotta da Cateno De Luca, che continua a occupare la scena, dettare l’agenda e rispondere in prima persona agli attacchi del centrodestra. È De Luca a impersonare la controffensiva comunicativa del campo progressista-civico, mentre Basile resta formalmente il volto della corsa a Palazzo Zanca.

Nel botta e risposta, Scurria ha accusato De Luca di fare da “badante” e difensore di Basile, sostenendo che dietro il sindaco uscente ci sia ancora il leader di Sud chiama Nord come vero punto di riferimento politico. La replica di De Luca è arrivata immediata e aggressiva, con l’invito a confrontarsi sui programmi, sulle Circoscrizioni e sul lavoro della giunta Basile, spostando la contesa dal piano personale a quello amministrativo.

La dinamica che emerge è quella di una campagna a doppio livello: da una parte Basile, candidato ufficiale e volto istituzionale della continuità amministrativa; dall’altra De Luca, che resta il motore politico e mediatico della coalizione, capace di catalizzare attenzione, polemica e messaggi. Anche gli eventi pubblici e le iniziative con i giovani hanno mostrato una presenza forte di De Luca accanto a Basile, a conferma di un ruolo che va ben oltre il semplice sostegno esterno.

Per Scurria, questo assetto conferma che il vero bersaglio non è soltanto Basile, ma l’intera architettura politica costruita attorno a De Luca. Per il fronte opposto, invece, la linea è chiara: rivendicare il lavoro fatto a Messina e trasformare la sfida elettorale in un giudizio sulla continuità dell’amministrazione uscente.

La sensazione, in questa fase, è che il confronto stia diventando sempre più personalizzato, ma anche più strategico. De Luca usa il linguaggio della battaglia politica e dell’identità di campo, mentre Scurria prova a smontare la narrazione avversaria insistendo sul fatto che il candidato vero sia Basile, ma la regia resti altrove.

È proprio questo il tratto distintivo della campagna messinese: Basile è il nome sulla scheda, ma De Luca è il protagonista della scena pubblica. E finché questo schema resterà invariato, ogni scontro con Scurria finirà per trasformarsi non solo in un duello tra candidati, ma in un referendum sul peso politico dello stesso De Luca a Messina.