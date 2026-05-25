Messina resta a Basile: il “modello De Luca” travolge gli avversari

Più che una semplice vittoria, sembra una conferma politica di sistema. Federico Basile si avvia verso la riconferma a Palazzo Zanca con numeri che, proiezione dopo proiezione, assumono le dimensioni di un’affermazione netta e difficilmente ribaltabile.

La seconda proiezione accredita il sindaco uscente del 56,3%, in crescita rispetto alla prima rilevazione. Molto più indietro Marcello Scurria, fermo attorno al 28%, mentre Antonella Russo non supera il 13,8%.

Numeri che raccontano qualcosa di più profondo di una normale competizione amministrativa: Messina sembra aver scelto ancora una volta il civismo organizzato, la politica territoriale e una macchina elettorale costruita negli anni attorno all’asse Basile–De Luca.

Nel quartier generale del sindaco il clima è già quello delle grandi occasioni. Applausi, abbracci e la sensazione, maturata sin dalle prime sezioni, che la partita fosse indirizzata molto prima della chiusura delle urne. Basile parla di «riconoscimento del lavoro svolto» e di un rapporto consolidato con la città.

Ma il dato forse più politico arriva dall’affluenza. Il 61,93% registrato alla chiusura dei seggi rappresenta infatti una partecipazione superiore rispetto alle precedenti amministrative.

Tradotto: non è una vittoria costruita sull’astensione o sul disinteresse generale, ma dentro una tornata molto partecipata.

Il centrodestra resta lontano ma prova comunque a leggere il bicchiere mezzo pieno. Forza Italia sottolinea la crescita rispetto al risultato di quattro anni fa, pur riconoscendo il peso determinante delle numerose liste civiche schierate con Basile.

Più complicato il clima nel centrosinistra, dove il risultato apre inevitabilmente interrogativi politici. Dal Partito Democratico arriva una riflessione amara sul calo di consenso rispetto al 2022 e sulla difficoltà di costruire un’alternativa realmente competitiva.

A emergere, ancora una volta, è una peculiarità tutta messinese: qui i partiti nazionali sembrano contare meno delle reti territoriali, dei candidati di prossimità e delle liste civiche capaci di presidiare quartieri e consenso.

E mentre lo scrutinio prosegue, una sensazione appare già chiara nei corridoi della politica cittadina: Messina, almeno per ora, non ha alcuna intenzione di cambiare spartito.