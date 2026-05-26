Quindici liste, candidati “inermi” e oltre quattromila schede nulle: il modello elettorale che ha travolto Messina

Le amministrative messinesi del 2026 non raccontano soltanto la vittoria schiacciante di Federico Basile. Raccontano soprattutto un modello politico preciso, costruito sulla frammentazione organizzata e sulla presenza capillare dentro ogni angolo della città.

Basta scorrere i dati ufficiali delle preferenze pubblicati a spoglio concluso per cogliere il senso di questa strategia.

Se si guarda ai candidati delle 15 liste collegate al sindaco uscente, emerge infatti una quantità enorme di candidature con risultati molto bassi. Non soltanto candidati sotto le cinquanta preferenze, ma anche decine di persone ferme a numeri minimi, fino ad arrivare a una ventina di candidati con zero voti personali.

Numeri che potrebbero apparire inspiegabili, se letti con una logica tradizionale della politica. Ma forse il punto è proprio questo: non si trattava di candidature costruite per vincere o per rappresentare un percorso politico reale. Erano candidature funzionali a un sistema molto più ampio.

La logica sembra evidente: coinvolgere quante più persone possibile, presidiare reti familiari, amicizie, piccoli ambienti sociali, quartieri, categorie, gruppi di riferimento. Anche chi raccoglie poche preferenze contribuisce comunque a spostare consenso, a togliere voti agli avversari, a frammentare il quadro elettorale.

È il modello della candidatura diffusa. Non conta tanto l’aspirazione personale all’elezione, quanto la capacità di portare dentro la coalizione un pezzo, anche minimo, di consenso sociale.

E bisogna riconoscere che il sistema ha funzionato perfettamente.

Ma resta una riflessione politica inevitabile. Perché una candidatura dovrebbe essere il punto di arrivo di un percorso dentro una comunità politica, il risultato di militanza, esperienza, competenza e rappresentanza. Qui invece il rischio è che la candidatura perda completamente valore, trasformandosi in un semplice strumento di occupazione elettorale.

Dentro questo quadro va letto anche un altro dato impressionante: oltre quattromila schede nulle.

Un numero enorme che non può essere liquidato come semplice errore dell’elettore. Perché anche la struttura stessa della scheda sembra figlia di questa strategia di frammentazione estrema. Quindici liste collegate allo stesso candidato sindaco hanno prodotto un vero “lenzuolo” elettorale, gigantesco e dispersivo, pieno di simboli spesso simili tra loro, nomi, preferenze, meccanismi complessi e spazi difficili da interpretare.

Per molti elettori — soprattutto anziani o meno abituati a sistemi così articolati — orientarsi dentro quella scheda diventava inevitabilmente complicato. E la sensazione è che questa frammentazione non sia stata soltanto una conseguenza tecnica, ma parte di un sistema pensato per diluire il voto dentro una massa enorme di simboli, liste e candidature, costruendo così un consenso artificiosamente esteso e una percezione di forza ancora più imponente.

Ma resta aperta la domanda più importante: tutto questo rafforza davvero la qualità della democrazia cittadina oppure la trasforma in una gigantesca operazione di consenso organizzato?

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