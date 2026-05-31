Fra “post-ideologismo” e Don Sturzo e Vannacci…

di Michele Bisignano* – Il postideologismo richiamato da qualche nuovo spindoctor del Movimento politico Sud chiama Nord con richiami al Regionalismo Sturziano si scontra totalmente con le dichiarazioni del fondatore e Deus ex machina di tale soggetto politico e dei suoi vari satelliti. Difatti in un effluvio verbale dal sapore qualunquistico ed autocelebrativo ritiene di poter mettere insieme Don Luigi Sturzo che fondò il Partito Popolare con una netta caratterizzazione antifascista e il generale Vannacci che esalta la Decima MAS e basa la sua propaganda politica su un brutale razzismo e suprematismo bianco e che fa riferimento alla lobby reazionaria e neoconservatrice nata negli USA ed estesa in molti Paesi Europei.

Viene da chiedersi come possa conciliarsi questo maldestro tentativo di connubio fra (metaforicamente parlando) “il diavolo e l’acqua santa ” fatto solo per perseguire ambizioni meramente personali e tendenti a mettere sotto i piedi qualsiasi forma di riferimento a valori e principi che dovrebbero essere alla base di ogni forma di impegno politico, culturale e sociale, per non scadere in un mero pragmatismo che finisce sempre a favorire “i pochi” a discapito dei molti…

*Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “RispettoMessina”

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