Tre volte il furgone lanciato contro un operatore al mercato Vascone, convalidato il fermo

Il gip Salvatore Pugliese ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Erbino Mesiti, 43 anni, responsabile della folle aggressione avvenuta il 30 maggio al mercato Vascone di via Catania. Secondo la ricostruzione confermata da testimonianze e videosorveglianza, Mesiti ha lanciato il proprio furgone a alta velocità per tre volte contro un operatore del mercato, 62 anni, che gli aveva negato l’ingresso per raccogliere le cassette vuote.

La prima volta ha travolto l’uomo che è rimasto ferito e ricoverato al Policlinico con prognosi riservata (non in pericolo di vita). Nelle due successive manovre, il veicolo è stato sterzato all’ultimo momento grazie alla presenza di persone che hanno fatto da scudo al ferito e ai soccorritori. Mesiti, inizialmente fuggito, si è presentato spontaneamente alla Polizia a notte fonda.

Durante l’interrogatorio davanti al gip, Mesiti ha ricostruito la vicenda, ha cercato di spiegare la reazione violenta e ha chiesto scusa più volte alla vittima. Il magistrato ha giudicato “grave” il quadro indiziario, corroborato da riscontri oggettivi, scientifici e documentali incrociati, e ha convalidato il fermo per tentato omicidio aggravato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it