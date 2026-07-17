Incendio veicoli a Torre Faro: intervento dei Vigili del fuoco di Messina

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2026, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, intorno alle ore 00:00, per domare un incendio a Torre Faro che ha coinvolto diversi mezzi in sosta. Il rogo ha interessato due automobili, una minicar, un motociclo e una bicicletta.

Sul posto è intervenuta la squadra 2a del distaccamento Nord, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale. Dopo aver estinto le fiamme, bonificato e messa in sicurezza l’area, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.

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