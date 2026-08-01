Messina dice addio a Dino Smedile, consigliere di circoscrizione: lutto nel quartiere e nel mondo civico cittadino

Messina piange la scomparsa di Placido Smedile, conosciuto da tutti come Dino, consigliere di circoscrizione e figura molto attiva nella vita politica e sociale della città. Si è spento ieri, lasciando sgomenti quanti lo avevano conosciuto e apprezzato per la sua presenza costante sul territorio e per l’impegno portato avanti negli anni tra le fila della rappresentanza locale.

La notizia della morte ha rapidamente suscitato cordoglio negli ambienti civici e politici messinesi. Sturiale aveva ricoperto il ruolo di consigliere della IV Circoscrizione e, anche alle ultime amministrative, si era rimesso in gioco candidandosi nella lista del Partito Democratico, sfiorando l’elezione per pochi voti.

Un malore improvviso, seguito da un breve ricovero, ha spezzato troppo presto la sua vita, secondo quanto riportato dalle cronache locali. La sua scomparsa rappresenta una perdita sentita non solo sul piano politico, ma anche umano, per una figura descritta come vicina ai cittadini e presente nelle battaglie del territorio.