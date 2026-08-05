“Al lavoro per cambiare la Sicilia”: iniziativa del campo progressista il 6 agosto a Catania

Lavoro, contrasto alle diseguaglianze e alla povertà: sono questi i temi su cui si svilupperà il secondo appuntamento dell’iniziativa “Al lavoro per cambiare la Sicilia”, organizzata alle forze progressiste alternative al centrodestra per a costruire, assieme ad esperti e cittadini, il programma di governo.

Dopo Gela, dunque l’appuntamento è in programma per domani (6 agosto) alle ore 19 in piazza Castello Ursino, a Catania.

Saranno presenti tutti i segretari di partito del campo progressista che ascolteranno le proposte, tra le altre, delle categorie produttive e delle parti sociali.

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