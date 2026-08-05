Le Terre del Gattopardo incontrano Éric Vuillard, vincitore della XXI edizione del Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Le Terre del Gattopardo hanno incontrato Éric Vuillard, vincitore della XXI edizione del Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’incontro si è svolto nella Tenuta di Donnafugata a Contessa Entellina, dove lo scrittore francese è stato accolto da José Rallo e dalla madre Gabriella, fondatrice dell’azienda insieme al marito Giacomo.

Accompagnato dalla giuria del Premio, Vuillard ha visitato i vigneti, il giardino e la cantina, già in vendemmia, degustando i vini dell’azienda e scoprendo un paesaggio che ancora oggi restituisce i colori, la luce e l’atmosfera che ispirarono Tomasi di Lampedusa.

La giornata si è conclusa a Santa Margherita di Belìce con la cerimonia ufficiale di consegna del Premio, assegnato quest’anno a Éric Vuillard per “L’ordine del giorno” (edizioni e/o).

L’opera racconta i fattori che resero possibile l’ascesa del nazismo, richiamando uno dei temi centrali del Gattopardo: il mutare degli equilibri politici e sociali nella Sicilia della nascente Unità d’Italia, quando l’aristocrazia si confronta con l’affermarsi di una nuova classe dirigente.

Due opere lontane nel tempo e nello spazio, ma sorprendentemente vicine nello sguardo con cui leggono i meccanismi del potere nella Storia.

Da anni Donnafugata accompagna il Premio Letterario Tomasi di Lampedusa. Un rapporto che affonda le sue radici nel Gattopardo: nelle terre che hanno ispirato il romanzo, dove sorge la Tenuta di Contessa Entellina, e nel nome Donnafugata, che a quell’opera si richiama.

«Ogni edizione del Premio è un’occasione per accogliere autori che, con le loro opere, interrogano il nostro tempo. Incontrarli nella nostra Tenuta significa creare uno spazio di ascolto e di dialogo, in cui letteratura, territorio ed esperienze si arricchiscono reciprocamente – ha dichiarato José Rallo -. È questo il senso più autentico del nostro legame con il Premio.»

La visita si è conclusa con una dedica che Éric Vuillard ha lasciato a Gabriella e José Rallo su una copia del suo libro, racchiudendo in poche parole il ricordo della giornata trascorsa nelle Terre del Gattopardo: «L’ordine del giorno, dove il sole è un astro freddo ben lontano dalla Sicilia».

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it