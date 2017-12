Amata membro della Commissione Sanità all’Ars

“Un ruolo che rende ancora più importante e impegnativo l’onore di dare eco alle istanze del nostro territorio”, così il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Onorevole Elvira Amata, commenta la sua inclusione all’interno della commissione sanità dell’Ars.

“Quello alla salute è uno dei diritti maggiormente mortificato nel nostro Paese e la Sicilia non fa eccezione come spesso abbiamo avuto modo di toccare con mano direttamente e indirettamente. Da parlamentare e da addetta ai lavori -continua la Amata, biologa e già assessore con delega alla sanità del Comune di Messina- farò del mio meglio per portare il mio knowhow e le istanze della gente nella sede idonea. Credo fortemente che un’altra Sicilia sia possibile; compresa un’altra sanità: migliore, che premi le eccellenze e valorizzi le potenzialità, mettendo al centro sempre e prima di tutto il paziente. Una sanità verso cui la politica guarda con l’obbligo di risolverne le falle e i deficit non certo come potenziale bacino di consensi. Fratelli d’Italia ha un quadro chiaro sull’esigenza di snellire, sburocratizzare, semplificare la vita dei cittadini: siamo qui per questo!”, conclude.

