Concerto di Vasco Rossi: tutto quello che c’è da sapere su domani

di Marina Pagliaro – Il momento tanto atteso sta per arrivare. La tappa più a sud del tour di Vasco Rossi negli stadi arriva a Messina domani sera alle 21 al “Franco Scoglio”, sold out già da diverse settimane. Previsti 40 mila spettatori e oltre 9000 veicoli dalla Sicilia e dalla Calabria, nonché 3000 soltanto da Messina. Per garantire dunque un regolare servizio per raggiungere lo stadio oggi l’Assessore allo Sport Sebastiano Piano nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato tra gli altri il dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità, Marino Pizzino, il vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale, Marco Crisafulli e il direttore generale di ATM, Daniele De Almagro, ha reso noti tutti i dettagli.

Innanzitutto lo svincolo di S. Filippo subirà diverse limitazioni. La corsia valle-monte sarà chiusa alle ore 11 ma rimarrà fruibile in senso contrario. Lo svincolo sarà chiuso sia da Palermo che da Catania dalle 9 del mattino dalla Polstrada. Sarà utilizzabile solo da chi deve raggiungere i parcheggi a pagamento. I pass per parcheggi a pagamento dello stadio (rosso-verde-giallo) sono acquistabili sul posto o prima di recarsi allo stadio fino a esaurimento posti. La bretella di collegamento verso lo svincolo di S.Filippo sarà chiusa nella parte inferiore, dove transiteranno esclusivamente i pullman Granturismo che porteranno i fans. Se ne attendono 100 per una capienza possibile di 130. La Via degli Agrumi garantirà la circolazione tanto ai veicoli che raggiungono i parcheggi dalla ss.114 quanto ai pedoni, secondo percorsi distinti. Per chi, poi, dal parcheggio dovrà tornare indietro lo potrà fare esclusivamente via tangenziale e non da via degli Agrumi che servirà soltanto per l’ingresso.

Proprio perché il traffico veicolare previsto sarà elevato il consiglio è che si possa usufruire delle navette e dei mezzi pubblici messi a disposizione dal comune. Dal capolinea SUD del tram pagando 2€ A/R (oltre al prezzo del biglietto del tram per chi volesse usufruirne) sarà disponibile una navetta che porterà allo Stadio (fermandosi sulla s.s.114). Da lì a piedi gli spettatori potranno raggiungere il “Franco Scoglio”. Dunque c’è la possibilità di parcheggiare all’Annunziata, al parcheggio Zaera, al parcheggio Cavallotti o al parcheggio della ZIR stesso e decidere se prendere il tram, che rimarrà operativo fino alle 3, o se prendere soltanto la navetta dalla fermata Bonino. Le navette saranno operative dalle 9 alle 21 e dalle 24 sino a fine servizio. Nei sei punti nevralgici di Annunziata, via Brasile, Cavallotti, Stazione Centrale, Zaera e Bonino diversi agenti ATM venderanno i biglietti in postazioni extra.

Già da stamattina la municipale è a lavoro per far valere il divieto di sosta sul tratto di strada statale vicino allo stadio che, per domani, si auspica possa essere libera da auto parcheggiate e da altri mezzi che intralcino la regolare viabilità degli spettatori. E domani potenziato anche il servizio antiambulantato soprattutto sulla strada arginale dalle 7 fino alle 19. Una partnership di forze oltre alla Polizia municipale, garantirà la sicurezza: collaboreranno anche la polizia metropolitana, la polizia di stato, i carabinieri e la forestale. A tutela dei consumatori anche un servizio di repressione degli abusivi nelle aree di parcheggio limitrofe.

“Sono stati mesi di lavoro e impegno – ha detto Sebastiano Pino – MessinaServizi ha pulito gli svincoli e continua ancora lavorare in queste ore. Messina si conferma una città che organizza grandi eventi con uno stadio che garantisce di ospitare grandi concerti. Il comune incasserà circa 70 mila euro per Vasco e 60 mila per i Negramaro più le spese per il ripristino del prato a cura degli organizzatori. Risorse che saranno usate per risolvere criticità antiche e nuove dello stadio, come i vetri, i tornelli, l’aria condizionata”.

Ulteriori dettagli al link.

