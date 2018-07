Quartieri sicuri: controlli a tappeto della Polizia nella zona nord di Messina

Non si ferma l’attività straordinaria messa in campo dai poliziotti delle Volanti, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, nell’operazione Quartieri Sicuri, che da mesi garantisce maggiore sicurezza in città. Ad essere interessata, negli ultimi giorni, la zona nord ed in particolare il villaggio Annunziata, con 69 pattuglie impiegate, 446 persone identificate e 3073 veicoli monitorati. I poliziotti hanno sottoposto a controllo 69 soggetti destinatari a vario titolo di provvedimenti restrittivi della libertà personale e proceduto ad effettuare 9 perquisizioni.

Sono inoltre 9 i verbali elevati per violazione del codice della strada, 3 i veicoli sequestrati e 3 quelli, oggetto di furto, rinvenuti. Ed ancora denunciate 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una persona per i reati di rapina, lesioni e tentato scippo e un’altra per minacce a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Infine un arresto, quello di Domenico Di Gregorio, 45 anni, messinese, pregiudicato, per il reato di evasione dal regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

