Toto Presidenti: chi potrebbe guidare le commissioni

Il giorno dopo il voto in aula per l’approvazione della delibera sulla composizione dei componenti delle commissioni nei corridoi di Palazzo Zanca si sentono già echeggiare i nomi dei possibili presidenti delle commissioni. Saranno votati in aula nelle sedute consiliari giovedì, lunedì e mercoledì ma intanto ci si prepara ad avanzare le prime proposte.

Secondo i primi rumors alla I commissione (Mobilità e lavori pubblici( il nome di Alessandro Russo (PD) alla presidenza è il più probabile. Alla II commissione (Bilancio e politiche finanziarie) potrebbe essere scelto Massimo Rizzo (LiberaMe). Per la III commissione (Igiene e sanità) in corsa Libero Gioveni (PD). Sulla IV commissione (Sviluppo economico e piano strategico) il nome potenziale è quello di Ugo Zante (Forza Italia). Incertezze per la V commissione (Scuola e politiche culturali) che è contesa fra Pietro La Tona (Sicilia Futura) o Giovanni Scavello e Giovambattista Caruso del centrodestra. Alla VI commissione (Pianificazione urbana( potrebbe vincere Gaetano Sciacca e in mano al M5S anche la VII commissione Politiche sociali che potrebbe essere affidata a Cristina Cannistrà. Infine anche l’ VIII commissione: Statuto e affari istituzionali a Francesco Cipolla sempre dei grillini dello stretto. (Mar.Pa.)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it