L’alta cucina si incontra a Taormina: cena a quattro mani con Natale Giunta e Pietro D’Agostino

All’ NH Collection hotel di Taormina, mercoledì 24 ottobre alle ore 20.00 ci sarà uno speciale appuntamento dedicato ai sapori della Sicilia. L’estro creativo dello chef palermitano Natale Giunta e l’arte culinaria di Pietro D’Agostino daranno vita ad uno spettacolo culinario ispirato all’alta cucina siciliana.

Natale Giunta, chef del ristorante Zefiro dell’ NH Collection Taormina e volto della tv nazionale alla Prova del Cuoco, e Pietro D’Agostino, una stella Michelin per La Capinera di Taormina, con esperienze a Londra, in Costa Rica e per il sultano del Brunei, mettono insieme la loro arte per dare vita ad una cena a quattro mani, con un’esplosione di profumi e sapori degni della migliore tradizione gastronomica siciliana.

I menu della serata a quattro mani

Gli ospiti dell’evento potranno lasciarsi coccolare da una selezione di piatti dove ritrovare e sentire gustare tutto il sapore del mare taorminese, dagli aperitivi rivisitati in chiave contemporanea come le capesante scottate in salsa di cocco, lemongrass e zenzero croccante, polpo arrosto su crema di panelle e polvere di capperi, gambero con pinoli e sesamo croccante. E, ancora, chicchi di carnaroli con scampi, arancia candita, pane tostato e corallo di mare, dentice, seppie e cous cous.

La serata si concluderà con dolci e proposte dessert come la tartare di frutta e ortaggi su composta di fichi d’india a cura di Natale Giunta e il dessert di ricotta pere e cioccolato realizzato dallo chef Pietro D’Agostino.

NH Collection Taormina

L’NH Collection Taormina combina architettura moderna e influenze del XX secolo. In tutti gli ambienti il design contemporaneo incontra la tradizione siciliana e arricchisce gli spazi con alcuni dei materiali più iconici dell’isola come la pietra lavica dell’Etna. Gli arredi delle stanze, che ricordano i colori del cielo e della terra, offrono una vista mozzafiato sul Mediterraneo e sulla lontana Calabria. L’esperienza culinaria è guidata dallo chef Natale Giunta, nei suoi due ristoranti “Lu Souli” e Terrazza “Zefiro”.

