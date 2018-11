Unime: consegnati i Premi Magister Peloritanus

Si è svolta ieri sera nell’affollata sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti la cerimonia di consegna dei premi Magister Peloritanus. Per la prima volta dalla sua storia (1729), l’Accademia ha deliberato l’istituzione di premi, con i quali dare atto dei meriti di illustri personaggi messinesi o siciliani o dell’area dello Stretto per nascita o per residenza, o che comunque abbiano onorato Messina o la Sicilia o l’area dello Stretto, tutti laureati dell’Ateneo peloritano.

Il prof. Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell’Ateneo e Presidente dell’Accademia, nel suo discorso ha evidenziato il ruolo delle istituzioni culturali come l’Accademia Peloritana, nello sviluppo del territorio ed ha rimarcato che malgrado non fosse una condizione necessaria per essere premiati, tutti i destinatari del Magister Peloritanus fossero laureati dell’Università di Messina; ha inoltre manifestato l’intenzione di rendere l’evento un appuntamento stabile nel calendario annuale dell’Accademia. I premiati, dal canto loro, lusingati del riconosciuto a loro attribuito, hanno sottolineato l’importanza della formazione universitaria rispetto ai traguardi professionali raggiunti.

Premio Magister Peloritanus 2018 per le Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche a S. E. dott. Giancarlo Aragona

Premio Magister Peloritanus 2018 per le Scienze Medico-Biologiche al dott. Antonio Di Natale

Premio Magister Peloritanus 2018 per le Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali al prof. Françisco M. Raymo

Premio Magister Peloritanus 2018 per la Pubblica Amministrazione all’avv. Massimo Santoro

Premio Magister Peloritanus 2018 per Lettere, Filosofia e Belle Arti alla dott.ssa Nadia Terranova

Premio Magister Peloritanus 2018 per la Giustizia al dott. Antonino Totaro.

