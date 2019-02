La musica del Festival “La Notte della Taranta” sbarca in Sicilia, unica tappa Messina

Il fascino del Salento sbarca in Sicilia: appuntamento al Palacultura di Messina giovedì 28 marzo (ore 21) per l’unica tappa siciliana di un grande spettacolo capace di mixare strumenti, danza e folklore grazie alla presenza dell’Orchestra della “Notte della Taranta”, il festival di musica popolare più noto d’Italia, che mira alla riproposta di sound popolari e tradizioni locali contaminandoli con vari linguaggi musicali. “Sarà un evento che coinvolgerà un pubblico di tutte le età – spiega il promotore Dario Grasso di Euphonya Management – e farà conoscere i ritmi e i balli di una terra magica”.

La “Notte della Taranta”, nato nel 1998, è una kermesse itinerante che si svolge in varie piazze della zona del Salento nel mese di agosto con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni musicali autoctone: tocca 15 comuni, cominciando a Corigliano d’Otranto e terminando a Melpignano con un mega concerto, dove solitamente partecipano artisti di fama nazionale e internazionale. Nel 2008 nasce l’omonima Fondazione che da allora, grazie all’Orchestra itinerante e che cambia composizione e direttore in base all’appuntamento, porta in giro per l’Italia il sound del celebre Festival con spettacoli in diverse città, sempre sold out. Info e prevendite su www.ticketone.it, www.tickettando.it e www.ctbox.it.

