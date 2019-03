Tolkien Reading Day a Messina il 24 marzo

Un appuntamento per gli appassionati di Tolkien a Messina. Gli amici de La Contea di Messina hanno organizzato il consueto e immancabile appuntamento con il Tolkien Reading Day 2019.

Il reading si svolgerà in tutto il mondo nei giorni precedenti o seguenti alla data della Caduta dell’Anello. Noi ci incontreremo al Mondadori Bookstore di Messina (Libreria Ciofalo) domenica 24 marzo alle ore 18:00.

Il tema suggerito dalla Tolkien Society per quest’anno, spunto da cui partire per avventurarci nel profondo e complesso mondo del nostro autore, è Tolkien e il misterioso, un’occasione per rivivere alcuni dei passi più suggestivi e affascinanti.

Portate un brano da voi scelto in base al tema e condividetelo con noi. I reading è libero e gratuito ma è gradita la prenotazione.

