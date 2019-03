Magazzini del Sale: 23 e 24 marzo con “Appunti di (Dis)educazione sentimentale”

Prosegue la stagione teatrale ai Magazzini del Sale. Questo fine settimana, sabato 23 e domenica 24alle ore 21,00, in scena l’ultima produzione del Teatro dei Naviganti che vede impegnate Stefania Pecora e Mariapia Rizzo: “Appunti di (DIS)educazione sentimentale” .

Lo spettacolo ha debuttato la scorsa estate al Teatro dei Tremestieri. Ma questa sarà la prima volta sul palcoscenico dei Magazzini e dopo diverse repliche in Sicilia e Calabria. La regia è di Domenico Cucinotta. Un contributo speciale è stato dato da Alessandra Mammoliti, mentre Milena Bartolone, Elvira Ghirlanda e Varvara Izotova partecipano attivamente pur non stando in scena.

Il tema portante della storia, come ben si intuisce dal titolo, sono i sentimenti: durante la nostra formazione veniamo educati (forse) ai sentimenti; eppure non siamo mai pronti ai rapporti.

Questa è una storia di sentimenti maleducati, che preferiscono nascondersi e non svelarsi. Che preferiscono scegliere la solitudine pur di non rischiare. Sentimenti che parlano nella notte e si prendono gioco di se stessi ironicamente e senza pietà.

Come ironiche e spietate sono Provvida ed Agata, amiche da sempre a dispetto della loro opposta visione della vita.

Provvida ed Agata dividono una convivenza e sono legate da un nuovo segreto che le unirà definitivamente e per sempre, molto di più di quanto potrebbe fare un giuramento d’amore.

Come sempre è consigliata la prenotazione tramite messaggio whatsapp al 339 5035152.

