Martedì visita del Ministro Toninelli a Messina

ll Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sarà martedì prossimo, 26 marzo, a Messina. Ecco il programma dettagliato della visita:

09.20 Arrivo sulla A18 Catania-Messina per sopralluogo alla frana in località Letojanni sul tratto autostradale interessato dalla frana.

10.00 Sopralluogo con la delegazione ANAS sulla SS114 “Orientale Sicula”, località Capo Sant’Alessio Siculo, soggetta a problemi di dissesto idrogeologico e trasferimento presso la Capitaneria di porto di Messina.

11.00 Arrivo del Ministro presso la sede della Capitaneria di porto di Messina.

11.30 Incontro con il Comandante del porto di Messina, CV (CP) Gianfranco Rebuffat, e con il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Messina, Antonino De Simone, presso l’ufficio del Comandante

12.00 Punto stampa

12.15 Incontro con l’ing. Gianluca Ievolella, Provveditore Interregionale per la Sicilia e la Calabria per un punto sulle principali opere infrastrutturali e di collegamento della Regione Sicilia di competenza del Provveditorato

15.25 Partenza del Ministro

