Indagini completate: 4 indagati per disastro ambientale a Stromboli durante riprese di serie TV

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, sotto la guida della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro individui e due società, collegati al disastro ambientale causato dagli incendi che hanno flagellato l’isola di Stromboli il 25 e 26 maggio 2022.

L’avviso, emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, riguarda quattro persone fisiche accusate di disastro ambientale colposo, oltre a due persone giuridiche, una società di produzione cinematografica e un’azienda specializzata in effetti speciali per il cinema, la televisione e il teatro, per responsabilità amministrativa legata al reato ambientale.

Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Stromboli, hanno identificato i quattro indagati come il legale rappresentante e il direttore di produzione di una società cinematografica, nonché il legale rappresentante di un’azienda di effetti speciali. Questi individui erano presenti sull’isola per girare una serie televisiva prima dell’incendio.

Gli indagati sono accusati di non aver rispettato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare per non aver redatto una valutazione dei rischi adeguata, non aver adottato misure di prevenzione degli incendi e non aver fornito formazione adeguata al personale riguardo alla sicurezza e ai protocolli antincendio. Inoltre, sono accusati di aver utilizzato attrezzature rudimentali per gli effetti speciali senza considerare le condizioni meteorologiche, in particolare i forti venti, che hanno favorito la diffusione dell’incendio.

Il disastro ambientale ha coinvolto oltre 240 ettari di territorio, danneggiando non solo la flora e la fauna dell’isola, ma anche abitazioni e edifici pubblici.

