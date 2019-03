Più Europa in Sicilia, inaugurata la sede regionale a Palermo

La campagna per le europee di maggio parte per Più Europa in Sicilia con l’inaugurazione della sede regionale a Palermo, dove stamattina è stato presente il segretario del partito Benedetto Della Vedova con gli eletti siciliani in assemblea e in direzione: Fabrizio Ferrandelli, Palmira Mancuso, Valeria Troia, Francesco Attaguile, Riccardo Galioto, Maria Saeli, Santo Primavera. Presente anche Bruno Tabacci, che nel pomeriggio ha incontrato le forze imprenditoriali e sindacali che hanno raggiunto la sede di Via Roma.

Accanto a Benedetto Della Vedova, seppur virtualmente, Emma Bonino che è intervenuta via skype, sottolineando il ruolo della Sicilia come “ponte fra l’Europa e l’Africa”. “Non si risponde al bisogno di sviluppo con l’assistenzialismo del Movimento 5 stelle – ha detto la fondatrice del movimento europeista – ma con una visione che prepari la Sicilia al futuro”. Così la Bonino ha sottolineato l’importanza di battersi perchè la Commissione Europea abbia un commissario per il Mediterraneo.

L’occasione è stata importante per dare impulso alle iniziative politiche che si svolgeranno nei vari territori nel corso di questa campagna elettorale, in cui Più Europa si presenterà come “casa” per i liberal democratici e che in Sicilia punta ad offrire una sponda agli imprenditori dell’isola “che vogliono investire sul capitale umano e sul capitale naturale”.

Per il movimento, Matteo Salvini è chiaramente l’avversario da combattere. “Ricordo ancora – ha affermato Benedetto Della Vedova – quando Salvini parlava di secessione e tifava per il Vesuvio e l’Etna perché distruggessero il Sud. È chiaro che lui riesce a dare risposta ai bisogni e alle inquietudini degli elettori meridionali. Noi non vogliamo sfidarli sul terreno della paura ma in quello della speranza e dell’opportunità”.

Presente anche un gruppo di Messina che nei prossimi giorni organizzerà nella città dello Stretto un momento ufficiale per presentare l’ingresso in Più Europa di un consigliere comunale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it