Sorpresi a rubare in un capannone, i Carabinieri arrestano due uomini e denunciano un minore

Nel tardo pomeriggio di Venerdì 17, i Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena, hanno arrestato due giovani e denunciato un minore in stato di libertà, tutti ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in un capannone.

Nel corso di un servizio perlustrativo i Militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione ricevuta da un privato cittadino che riferiva di aver notato alcune persone entrare, con fare sospetto, in un capannone della via Marina di Villafranca Tirrena, si recavano nel luogo segnalato sorprendendo tre giovani all’interno di un capannone dismesso intenti a rubare del rame dall’impianto elettrico. Sul posto, infatti, sono stati rinvenuti diverse decine di metri di rame accatastati, pronti per essere asportati.

I tre giovani, che avevano tentato di darsi alla fuga, sono stati bloccati e due di loro, un 23enne ed un 33enne del posto, sono stati arrestati in quanto responsabili di tentato furto aggravato. Il terzo, un minore 17enne, invece, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Procura dei Minori di Messina, per il medesimo reato.

iIdue arrestati, sono stati condotti dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’A.G., dopo aver convalidato l’arresto dei Carabinieri, ha disposto che gli arrestati venissero rimessi in libertà.

