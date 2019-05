Pd, europee: ieri a Messina Caterina Chinnici, oggi in provincia Pietro Bartolo

Ieri a Messina, alla chiesa di Santa Maria Alemanna, la candidata del Partito Democratico alle elezioni europee Caterina Chinnici, è intervenuta nell’incontro organizzato dalla federazione provinciale del Pd di Messina per dialogare coi cittadini sui temi portanti della campagna elettorale, e per rispondere alle domande su argomenti riguardanti il lavoro, il welfare, l’immigrazione, le infrastrutture, i fondi europei e l’importanza di un’Europa di popoli contrapposta a localismi, nazionalismi ed egoismi, per una campagna elettorale impostata sul dialogo e sulla comprensione delle dinamiche che regolano politica e rapporti europei, e non su slogan urlati e populismo.

L’appuntamento in città fa parte del tour per la provincia messinese, che ha visto Caterina Chinnici partecipare ad un incontro a Taormina alle 15 al bar Mocambo, ed a Gioiosa Marea, all’agriturismo Santa Margherita, alle 20.

Caterina Chinnici, 64 anni, è europarlamentare e magistrato, figlia del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia nel 1983. Per tre anni, dal 2009 al 2012, è stata assessore regionale alla Famiglia e Autonomie locali, e poi alla Funzione pubblica della regione Siciliana. Candidata alle europee del 2014 come capolista del Pd,viene eletta al Parlamento europeo con 133.765 preferenze, seconda assoluta nella circoscrizione dietro Renato Soru.

Oggi, invece, il candidato Piero Bartolo sarà a Taormina alle 12.30 al bar Mocambo, e nel pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto dove si terrà alle 18 un incontro insieme all’onorevole CLAUDIO FAVA di Europa Solidale che alle 20 proseguirà per Capo D’Orlando dove è previsto un altro momento con il medico di Lampedusa.

