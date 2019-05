Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, Duca (Arcigay) sollecita il Comune

“Quattromila nuovi casi l’anno, questi sono i dati allarmanti che ancora ci impongono di insistere perchè le istituzioni si sveglino dal torpore che negli ultimi anni fatto salvo di sporadiche iniziative di circostanza, hanno lasciato a poche associazioni l’onere di provare a fare informazione. Oggi diciamo basta. Il lavoro delle sole associazioni e spesso senza fondi per l’acquisto di materiali informativi, non può bastare anzi non è mai bastato. Riteniamo bisogna che le istituzioni si attivino per una campagna prolungata d’informazione nell’interesse e per la salute di tutte e tutti”. Lo dichiara Rosario Duca presidente di Mackwan Arcigay Messina ricordando che in occasione del camper Prevengo l’11 Maggio a Messina, l’assessore con delega alla sanità dott.ssa Calafiore e quella alle Pari Opportunità, dott.ssa Previti hanno dimostrato con la loro presenza ed il loro saluto ai volontari del camper Prevengo una sensibilità non indifferente e la volontà di agire.

“Ancora il 18 Maggio durante l’evento con i giovani Avis Regionali su Malattie veneree e come prevenirle, l’assessore Calafiore ha ribadito, nel portare il saluto, il proprio impegno e la sensibilità sul tema – sottolinea Duca – Questo, come Arcigay Makwan Messina che da sempre è impegnata per la promozione dell’informazione e la prevenzione e il sollecitare a fare il Test che ricordiamo è gratuito anonimo e senza impegnativa a inviare una Pec alla dott.ssa Calafiore con delega alla sanità, affinchè si passi dalle parole ai fatti e promuova urgentemente un tavolo programmatico per l’avvio di una campagna d’informazione col supporto di tutte quelle istituzioni, associazioni, privati e chiunque si riconosca nella necessità di operare in cooperazione su questi temi”.

