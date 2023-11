San Fratello si colora di arte e generosità: nel cuore del paese un murales sui Giudei

San Fratello, piccolo gioiello della Sicilia, continua a vestirsi di arte e cultura grazie alla recente realizzazione di un’opera straordinaria nel suo centro storico. Un’immagine affascinante raffigurante un Giudeo, in sintonia con la tradizionale e suggestiva manifestazione sanfratellana, ora arricchisce il patrimonio artistico della comunità.

Tutto ha avuto inizio quando la consigliera di maggioranza, Fortunata Cardali, ha instaurato un contatto con l’artista Andrea Sposari. Quest’ultimo, dopo aver lavorato su progetti privati nel cuore di San Fratello, ha espresso il desiderio di donare un’opera alla comunità. Accogliendo con entusiasmo questa proposta, che richiedeva tempi ristrettissimi, la consigliera Cardali ha immediatamente coinvolto l’amministrazione comunale di cui fa parte.

L’amministrazione, guidata dal sindaco Princiotta, si è attivata prontamente per fornire all’artista tutto il necessario per la realizzazione dell’opera. In un brevissimo lasso di tempo, l’opera è stata completata, suscitando l’ammirazione e il plauso dell’intera comunità sanfratellana.

Il sindaco Princiotta ha espresso la sua gratitudine nei confronti dell’artista Andrea Sposari, definendo l’opera un dono meraviglioso per San Fratello. Ha inoltre ringraziato la consigliera Cardali per il suo ruolo chiave nel contattare l’artista, ottenere le autorizzazioni necessarie e garantire il supporto immediato dell’amministrazione.

“Ringrazio in primis il bravissimo artista Sposari per l’atto di generosità,” ha dichiarato la consigliera Cardali, esprimendo gratitudine anche alle proprietarie dell’immobile, sig.ra Lo Cicero e sig.ra Latteri, per aver fornito l’autorizzazione. Ha inoltre menzionato Giuseppe Merlino, che ha messo gratuitamente a disposizione il proprio cestello, e ha sottolineato il supporto totale e immediato dell’intera amministrazione comunale.

Il sindaco ha concluso sottolineando che oggi è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte dell’amministrazione all’artista Andrea Sposari. Questo gesto rappresenta un segno tangibile di gratitudine per l’opera donata e un riconoscimento ufficiale dell’importante contributo di Sposari alla crescita socio-culturale di San Fratello.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it