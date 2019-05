“12 anni ASSieme” al Palcultura evento dell’Associazione Siciliana per il Sostegno Oncologico

“12 anni Assieme per l’informazione, la prevenzione e il corretto stile di vita nella lotta contro i tumori” è l’evento che ASSO, l’Associazione Siciliana per il Sostegno Oncologico, ha organizzato venerdì 24 maggio alle 19,30 al Palacultura, per condividere con la cittadinanza non solo i traguardi medico scientifici raggiunti con grande soddisfazione, ma soprattutto per confermare l’importanza di quel percorso di umanizzazione delle cure che l’Unità operativa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina, diretta da prof. Vincenzo Adamo, ne è stata il precursore.

Un momento all’insegna dell’allegria e della solidarietà di tanti professionisti che hanno scelto sostenere l’impegno di ASSO: madrina dell’evento presentato da Rachele Gerace e Massimiliano Cavaleri sarà l’attrice Serena Autieri e, con lei, ci saranno il campione di canottaggio Giovanni Ficarra con la squadra nazionale, lo chef Antonio Lamberto Martino, il vocal group SeiOttavi insieme al coro giovanile Note Colorate, il sassofonista Francesco Cafiso e il duo piano fagotto Luciano Troja e Antonino Cicero.

Durante la serata, magistralmente coordinata dal regista Valerio Vella, troveranno spazio le testimonianze dei pazienti e il racconto della loro esperienza – tra una cura e l’altra – con le varie attività ricreative e culturali promosse dall’associazione. L’ASSO è una onlus che si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore oncologico, promuovere e salvaguardare il diritto alla salute, valorizzare i bisogni e le attitudini del malato oncologico, promuovere l’assistenza e il sostegno psicologico di malati e lungo-viventi oncologici, sensibilizzare a una maggiore partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei malati di cancro, promuovere attività educativo-divulgative pertinenti alla prevenzione oncologica, coinvolgere le istituzioni politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie e favorendone lo studio, la ricerca e la divulgazione scientifica. Federata con la FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), oltre all’intensa attività sul territorio locale, ASSO è riconosciuta a livello nazionale, grazie all’impegno assunto dal presidente il prof. Vincenzo Adamo.

