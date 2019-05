Irritec Costa d’Orlando: rinnovo biennale per coach Guido Vittorio

Proseguirà per altre due stagioni il rapporto tra l’Irritec Costa d’Orlando e coach Guido Vittorio. Le due parti hanno infatti trovato l’accordo per un rinnovo biennale del contratto dell’allenatore paladino, ormai vero veterano dello staff tecnico biancorosso, che ha prolungato con il club del presidente Giuffrè fino al 2021. Vittorio ricoprirà il ruolo di assistant coach alle spalle di Giuseppe Condello e quello di allenatore del settore giovanile.

«Sono contento di aver raggiunto l’accordo per la continuazione del rapporto con la Costa d’Orlando per altri 2 anni –afferma felice coach Vittorio – Come sempre fatto continuerò a dare il massimo e speriamo di migliorare sempre più i risultati ottenuti fino ad ora. A livello di settore giovanile, La priorità sarà data alla costante crescita dei giovani, continuando a fare arrivare in prima squadra più ragazzi possibili e cercando di dare sempre più responsabilità a chi già da qualche anno è nel gruppo della Serie B. Ovviamente punteremo anche al miglioramento dei risultati ottenuti quest’anno, che sono stati davvero soddisfacenti. Per quanto riguarda la prima squadra, lavoreremo per conquistare una salvezza più tranquilla rispetto a quest’anno e per toglierci qualche soddisfazione in più nel corso del prossimo campionato. Un ringraziamento alla società per l’ennesima prova di fiducia nei miei confronti, che proverò a ripagare con dedizione».

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it