StrettoPride, oggi secondo appuntamento con la rassegna cinematografica

Secondo appuntamento della rassegna cinematografica “Who Are You”, stasera Mercoledi 22 Maggio ore 20:00 Auditorium Mons. Fasola.

La proiezione in programma sarà “120 battiti al minuto”. Una storia ambientata nella Parigi degli anni ’90. L’AIDS sta uccidendo da quasi un decennio e gli attivisti di Act Up-Paris decidono di moltiplicare le loro azioni per sconfiggere l’indifferenza generale. Nathan, un nuovo arrivato nel gruppo, viene ben presto sconvolto dalla radicalità di Sean, un ragazzo che sta consumando le sue ultime forze per le battaglie dell’associazione.

Ad introdurre il dibattito la giornalista Palmira Mancuso ospiti d’eccezione la psicoterapeuta AnnaMaria Garufi fondatrice Lelat Messina e il Prof.Giovanni Pellicanò, infettivologo Policlinico Messina.

