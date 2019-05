Incidente tra via Santa Cecilia e Via Cesare Battisti, a Messina. Una Fiat 500 e un Alfa 147, si sono scontrate all’incrocio: un impatto violento che ha causato una ferita alla gamba ad uno dei conducenti. E’ probabile che una delle due auto non abbia rispettato il segnale semaforico.

Entrambi gli automobilisti sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

