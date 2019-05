“Un paese speciale” al Vittorio Emanuele il 6 giugno

E’ in programma per il prossimo giovedi 6 giugno, alle ore 19,30 al Teatro Vittorio Emanuele, lo spettacolo “Un paese speciale”, scritto e diretto da Giovanna Manetto e portato in scena dalla compagnia teatrale “Volerevolare”, un gruppo composto da 23 attori. L’Associazione VolereVolare, dal 2016, opera nell’ambito del teatro quale strumento indispensabile nell’educazione e sostegno dei soggetti diversamente abili e non, al fine di realizzare una corretta integrazione ed inclusione degli stessi.

L’Associazione, che ha finalità sociali e culturali senza scopo di lucro, propone laboratori teatrali, in collaborazione con attori professionisti e operatori specializzati nell’ambito

delle scienze cognitive e pedagogiche, quale spazio creativo e performativo rivolto a tutti,

indipendentemente dalla propria condizione di disabilità.

L’opera, liberamente ispirata al melodramma giocoso composto da Gaetano Donizetti, è

coprodotta dal Teatro Vittorio Emanuele; la messa in scena reinterpretata dalla regista messinese, riprende i personaggi e le vicende dell’originale composta nel 1832. La trama si dipana in un immaginario luogo perfetto, in cui tutto appare bello ed armonico, a partire dai personaggi che lo animano.

Ovviamente allo spettatore basterà poco per comprendere quanto, l’apparente perfezione, nasconda in realtà una grave mancanza: gli abitanti vivono infatti dentro un’utopia

priva di amore.

Ci penserà il dottore Dulcamara, un ciarlatano sedicente medico, a destare gli abitanti da un torpore mascherato da armonia ed a portare scompiglio nella comunità con un semplice e miracoloso elisir.

Un elisir d’amore: perché è proprio il più universale dei sentimenti il tema centrale portato in scena. Quel sentimento, inspiegabile e profondo, che accomuna tutti gli uomini. Assume forme diverse ma contiene al suo interno alcuni elementi ricorrenti ed essenziali: la passione, la determinazione e la perseveranza ad esempio. Sono gli ingredienti che rendono ogni persona capace di aspirare ad obiettivi impensabili e che costituiscono il carburante che anima lo spirito degli attori speciali della compagnia messinese. Quello stesso amore che permette a ciascuno di loro, quotidianamente, di abbattere le barriere che la vita gli pone di fronte; quello stesso amore e quella stessa voglia di riuscire che riescono a donare ed a trasmettere, attraverso la loro costanza e il loro impegno sulla scena e nella vita, agli spettatori.

