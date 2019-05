Europee, Siracusano (FI): “Messina prima provincia azzurra con il 23,76%. Premiata la squadra di Forza Italia”

“Grazie Sicilia, la prima regione per Forza Italia con il 17%. Grazie Messina, la provincia più azzurra d’Italia con lo straordinario dato del 23,76 % di Forza Italia. Complimenti alla grande squadra che ha conseguito questo successo, in particolare ai nostri candidati Giuseppe Milazzo, Dafne Musolino, Gabriella Giammanco e Giorgia Iacolino”. Lo scrive dalla sua pagina Facebook la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.

“A Messina – conclude la Parlamentare – è stato premiato il lavoro del sindaco Cateno De Luca, del deputato regionale Tommaso Calderone, dell’assessore Bernadette Grasso e dei colleghi Nino Germanà e Urania Papatheu, che con la guida di Gianfranco Miccichè e del Presidente Silvio Berlusconi hanno registrato uno straordinario successo azzurro. Al Presidente Berlusconi va inoltre il ringraziamento più grande per l’ennesimo atto di amore verso il suo Paese”.

