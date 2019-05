Europee: Donato (LEGA), “Mio mandato senza sudditanze, riferimento solo sovranità popolare”

“Ringrazio le molteplici piccole realtà territoriali che da un capo all’altro della Sicilia hanno sostenuto la mia candidatura svolgendo per me una bellissima campagna elettorale ‘porta a porta’, consentendomi così di diventare Parlamentare Europea in nome e per conto della pura società civile siciliana, senza pesanti apporti da parte dei vari ‘big’ della politica” lo afferma Francesca Donato, neo eletta parlamentare europea della Lega nella circoscrizione Isole.

“La mia assoluta libertà rispetto a meccanismi e schemi passati – sottolinea l’europarlamentare del Carroccio – mi consentirà di svolgere il mio mandato con la necessaria serenità, concentrandomi esclusivamente sui problemi dei Cittadini siciliani e confrontandomi con le varie istituzioni territoriali a prescindere dagli schieramenti, nell’interesse di tutti i Siciliani e i Sardi che fino ad oggi si sono sentiti abbandonati dalla politica e dallo Stato”.

“Il metodo di governo della Lega che applicherò nel mio mandato parlamentare in rappresentanza delle Isole si basa sul dialogo ad ogni livello, costruttivo ma critico laddove sia opportuno, senza sudditanze o preferenze nei confronti di alcun soggetto, in quanto il mio riferimento è e sarà sempre e soltanto la sovranità popolare” conclude Donato.

