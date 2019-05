A18 ME-CT Lavori urgenti nei pressi dello svincolo Fiumefreddo

Sono stati immediatamente avviati i lavori di somma urgenza per la riparazione degli sbalzi, separati da giunto, in prosecuzione della soletta dell’impalcato ed in corrispondenza della pila n. 2 del viadotto <Bruinetta> (in area geografica pressi Svincolo Fiumefreddo) posizionato nella carreggiata monte, direzione CT.

Contestualmente è stato istituito un doppio senso di circolazione (per circa 2,300 km) nella carreggiata lato mare (direzione ME).

A conclusione delle verifiche e approfondimenti strutturali in corso d’opera, gli uffici tecnici del CAS adotteranno tutte le azioni e gli interventi necessari per assicurare, in via operativa, la messa in sicurezza dei luoghi.

In loco segnaletica con indicazione deviazione e lavori.

Ditta esecutrice Di Stefano Autostrasporti srl di Taormina.

